МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Дания выделит более восьми миллионов долларов на борьбу с коррупцией на Украине, следует из пресс-релиза датского Министерства иностранных дел. В сенате США не знают, куда пошли выделенные Киеву деньги

"Дания выделяет почти 60 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов ред.)", — сказано в сообщении.

Отмечается, что деньги направят в рамках Антикоррупционной инициативы ЕС на Украине, к которой Дания присоединилась в 2016 году.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.

Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.

Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.