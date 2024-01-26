МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, в пятницу, что, по предварительной информации, все 27 стран Европейского Союза поддержали очередную четырехлетнюю программу помощи Украине, в рамках которой предусмотрено выделение 50 миллиардов евро. СМИ раскрыли, какую помощь могут передать Киеву под видом учений НАТО

"Украина ожидает, что 1 февраля ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки в 50 миллиардов евро Ukraine Facility. Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу", — сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что в текущем году украинское правительство рассчитывает перекрыть дефицит госбюджета за счет привлеченных средств от ЕС. По его словам, речь идет о сумме в размере 18 миллиардов евро.

Как сообщило 22 января агентство Bloomberg, страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии. На саммите в Брюсселе в середине декабря 2023 года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

В среду Шмыгаль заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине, что позволит закупать оружие и оборудование у словацких компаний. Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте.