МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Украина пожертвовала частью своего суверенитета в борьбе с коррупцией, заявила председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина в беседе с газетой Pais. Европа в панике. Украина не может противостоять России

"На самом деле, я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты (антикоррупционные учреждения — ред.) действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков", — отметила Радина.

Политик также выразила обеспокоенность относительно предоставления мандатов, полномочий и ресурсов антикоррупционным институтам, чтобы они могли функционировать независимо и эффективно. Она подчеркнула, что борьба с коррупцией в Украине является критическим вопросом для достижения европейских стандартов и интеграции в Европейский союз.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.

Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.

Еврокомиссия, в свою очередь, потребовала от Киева провести ряд реформ, чтобы не потерять статус страны-кандидата в Евросоюз. Среди требований особое внимание уделяется реформе судебной системы и борьба с коррупцией.