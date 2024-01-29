МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Евросоюз должен быть уничтожен за то давление, которое он оказывает на Венгрию, написал лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. Венгрия не будет возражать против фонда военной помощи Украине, пишут СМИ

Ранее издание Financial Times сообщало, что Евросоюз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей из европейских фондов средства в том случае, если она не снимет вето с финансовой помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Уточнялось, что подобная стратегия призвана надавить на "экономические слабости" Будапешта и поставить под угрозу его национальную валюту.

"Шантаж и угрозы… ЕС использует преступные бандитские методы! Эту мафию необходимо уничтожить!" — заявил политик.

Ранее депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсел де Грааф заявил, что давление на Будапешт превратило Евросоюз в диктатуру.

Издание Bloomberg со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса сообщало, что европейские лидеры могут уже 1 февраля согласовать выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро.