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2024
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Во Франции призвали уничтожить ЕС из-за "бандитских методов"
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Евросоюз должен быть уничтожен за то давление, которое он оказывает на Венгрию, написал лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. Ранее издание Financial... ПРАЙМ, 29.01.2024
финансы, новости, финансы, венгрия, евросоюз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Евросоюз должен быть уничтожен за то давление, которое он оказывает на Венгрию, написал лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Ранее издание Financial Times сообщало, что Евросоюз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей из европейских фондов средства в том случае, если она не снимет вето с финансовой помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Уточнялось, что подобная стратегия призвана надавить на "экономические слабости" Будапешта и поставить под угрозу его национальную валюту.
"Шантаж и угрозы… ЕС использует преступные бандитские методы! Эту мафию необходимо уничтожить!" — заявил политик.
Ранее депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсел де Грааф заявил, что давление на Будапешт превратило Евросоюз в диктатуру.
Издание Bloomberg со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса сообщало, что европейские лидеры могут уже 1 февраля согласовать выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро.