МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Правоохранительные органы Москвы и Московской области проводят обыски по десяти адресам в рамках уголовного дела о незаконном обороте средств платежа и уклонении от уплаты НДС, пишет РБК. Совфед одобрил закон о льготе по НДС для инвестиционных бриллиантов

По данным издания, услуги по "бумажному" НДС распространялись ботами в Telegram, а ущерб от их работы оценивается в девять миллиардов рублей. В ходе расследования сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета и ФНС посетили офисы и дом индивидуального предпринимателя Татьяны Андрейчук и ее мужа, а также компаний-клиентов налоговых консультантов.

Согласно имеющимся данным, была раскрыта масштабная схема подставного начисления НДС с использованием Telegram-ботов и фиктивных компаний. "ИП Андрейчук подозревают в участии в формировании так называемого бумажного НДС и создании условий для неуплаты налогов ее клиентам. Идет проверка на предмет вовлечения предпринимателем компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов", — следует из текста публикации.

НДС является крупнейшим источником доходов бюджета России, но существует схема "бумажного" НДС, которая позволяет компаниям уклоняться от уплаты этого налога. При использовании этой схемы компания включает в цепочку отношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками, что увеличивает "входной" НДС и уменьшает сумму налога к уплате.

Однако в последние годы Федеральная налоговая служба ввела автоматизированную систему АСК НДС-2, которая позволяет выявлять налоговые недоимки путем сравнения счетов-фактур и деклараций. Благодаря этой системе налоговый разрыв по НДС в России сократился до 0,4 процента, что является самым низким показателем в мире, заключили в издании.