МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Новости о коррупции в правительстве Зеленского выгодны республиканцам, сообщает издание Newsweek. Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах

По словам автора публикации, обвинения Зеленского в коррупции играют на руку представителям Республиканской партии, которые используют этот аргумент с целью урезать финансирование Киева. "Зеленскому неоднократно ставили на вид, будь то во всеуслышание и в частном порядке, что он обязан предпринять заметные меры, чтобы покончить с коррупцией, — это поможет администрации Байдена выбить у Конгресса пакет помощи", — сообщил директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления имени Квинси в Вашингтоне, округ Колумбия, Анатоль Ливен.

Согласно заявлению крайне правой активистки и кандидата в Сенат от Республиканской партии штата Делавэр на выборах 2020 года Лорен Витцке, Зеленский приобрел особняк за 20 миллионов долларов в Веро-Бич, Майами, и призвала США перекрыть Украине "финансовый кран".

Тем не менее, обвинения в адрес Зеленского и его супруги не нашли широкого отклика среди украинской общественности. Аналитики считают, что такие сообщения предназначены для русскоязычной аудитории и пророссийского электората, и не оказывают значительного влияния на украинское общество, заметили в издании.

Ранее украинский лидер в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.

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