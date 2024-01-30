МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Оборот российских букмекеров вырос за 2023 год почти на треть и составил 1,2 триллиона рублей, пишет РБК. В ожидании ставки. Инвесторы замерли перед решением ФРС

По данным издания, такой рост обусловлен инфляцией, а также изменением стратегии букмекеров, которые перестали выводить все деньги за рубеж. "Букмекеры и сами стали выходить из серой зоны и показывать свой реальный оборот, а также вкладывать доходы в свой бизнес, а не как раньше — выводить все за рубеж", — заметил генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев.

Кроме того, регулирование ставок также повысило доверие клиентов к букмекерам, заметили в издании.

Согласно данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), совокупный объем принятых российскими легальными букмекерами ставок в 2023 году достиг 1,224 триллиона рублей. Отмечается, что 1,158 трлн руб. пришлось на онлайн-сегмент, остальные 65,6 млрд руб. — на ставки наличными в пунктах приема. Таким образом, рост составил 39 процентов.

В издании отметили, что Fonbet лидирует по целевым отчислениям, за ним следуют Winline и Betboom. Российский футбольный союз будет получать наибольшие суммы от отчислений букмекеров. Значительные суммы также получат федерации настольного и обычного тенниса, хоккея и компьютерного спорта.

Проблемы рынка связаны с борьбой против нелегальных букмекеров и налогообложением выигрышей. Эксперты предлагают сделать налогообложение более справедливым и упростить требования к рекламе, чтобы поддержать легальных операторов и спорт в России, заключили в издании.