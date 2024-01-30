МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Высокие ценовые ожидания россиян продолжают беспокоить Банк России, заявила РИА Новости председатель регулятора Эльвира Набиуллина. В ЦБ заявили об увеличении средних сроков ипотечного кредита в стране

"Но нас продолжают беспокоить ценовые ожидания. У предприятий они остаются на высоком уровне, у граждан немного снизились, но все равно выше ноября", — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет принимать соответствующие решения, исходя из анализа всех данных.

Инфляционные ожидания — это предполагаемые, прогнозируемые, ожидаемые уровни инфляции, основываясь на которых производители и потребители, продавцы и покупатели строят свою будущую денежную и ценовую политику, оценивают доходы, расходы, прибыль, кредиты.

Согласно результатам исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России, инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе замедлились до 12,7 процента.