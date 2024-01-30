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2024-01-30T10:27:00+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240130/842929493.html
ЦБ обеспокоен высокими ценовыми ожиданиями россиян
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Высокие ценовые ожидания россиян продолжают беспокоить Банк России, заявила РИА Новости председатель регулятора Эльвира Набиуллина. "Но нас продолжают беспокоить ценовые ожидания... ПРАЙМ, 30.01.2024
финансы, новости, россия, цб, ценовые ожидания
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Высокие ценовые ожидания россиян продолжают беспокоить Банк России, заявила РИА Новости председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
"Но нас продолжают беспокоить ценовые ожидания. У предприятий они остаются на высоком уровне, у граждан немного снизились, но все равно выше ноября", — сказала она.
Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет принимать соответствующие решения, исходя из анализа всех данных.
Инфляционные ожидания — это предполагаемые, прогнозируемые, ожидаемые уровни инфляции, основываясь на которых производители и потребители, продавцы и покупатели строят свою будущую денежную и ценовую политику, оценивают доходы, расходы, прибыль, кредиты.
Согласно результатам исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России, инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе замедлились до 12,7 процента.