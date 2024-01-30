МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры в ходе саммита 1 февраля объявят о своем обязательстве продолжить оказывать Украине своевременную военную помощь, сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего документа. Зеленский усомнился в возможностях Европы помочь Украине

"Европейский совет также подчеркивает срочную необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет", — сказано в тексте.

Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги".