2024-01-30T12:15:19+03:00
2024-01-30T12:15:19+03:00
2024-01-30T12:15:19+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240130/842931444.html
ЕС объявят об обязательстве продолжать помогать Украине, пишет СМИ
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Европейские лидеры в ходе саммита 1 февраля объявят о своем обязательстве продолжить оказывать Украине своевременную военную помощь, сообщает Reuters со ссылкой на проект... ПРАЙМ, 30.01.2024
финансы, новости, ес, украина, помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры в ходе саммита 1 февраля объявят о своем обязательстве продолжить оказывать Украине своевременную военную помощь, сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего документа.
"Европейский совет также подчеркивает срочную необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет", — сказано в тексте.
Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги".