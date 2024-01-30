МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России ждет роста корпоративного кредитования в 2024 году на 5-10%, а средства населения и компаний в кредитных организациях вырастут на 6-11%, заявил журналистам глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. В ЦБ оценили долю юаней в портфеле валютных кредитов российских банков

"По корпоративному портфелю ждем 5-10%", — ответил он на вопрос о прогнозах на 2024 год.

За 2023 год кредиты российских банков юрлицам выросли на рекордные 20,1%, сообщил ЦБ ранее во вторник.

"И приросты фондирования где-то 6-11%, как "юрики", так и "физики", — добавил Данилов.

В прошлом году, по данным регулятора, средства населения в банках РФ выросли на 19,7%, а компаний — на 14,7%.