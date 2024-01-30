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2024-01-30T12:57:00+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240130/842932473.html
ЦБ ждет роста корпоративного кредитования в 2024 году
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Банк России ждет роста корпоративного кредитования в 2024 году на 5-10%, а средства населения и компаний в кредитных организациях вырастут на 6-11%, заявил журналистам глава... ПРАЙМ, 30.01.2024
финансы, новости, россия, цб, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России ждет роста корпоративного кредитования в 2024 году на 5-10%, а средства населения и компаний в кредитных организациях вырастут на 6-11%, заявил журналистам глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
"По корпоративному портфелю ждем 5-10%", — ответил он на вопрос о прогнозах на 2024 год.
За 2023 год кредиты российских банков юрлицам выросли на рекордные 20,1%, сообщил ЦБ ранее во вторник.
"И приросты фондирования где-то 6-11%, как "юрики", так и "физики", — добавил Данилов.
В прошлом году, по данным регулятора, средства населения в банках РФ выросли на 19,7%, а компаний — на 14,7%.