БАРНАУЛ, 30 янв — ПРАЙМ. Сумма, похищенная руководителем барнаульского "Жилфонда", задержанной в Аргентине, по уточненным данным, втрое больше: 150 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю. Беглого банкира ждет суд за хищение 156 миллиардов рублей

"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено местонахождение разыскиваемой — на территории Республики Аргентина. На основании данных, представленных следственными органами России, в январе 2024 года сотрудниками Интерпола Аргентины обвиняемая была задержана", — заметили в МВД.

Следователи из Алтайского края направили документы для экстрадиции Авдюхиной на родину. По данным ведомства, изначально было известно о хищении 50 миллионов рублей, которые были переданы в агентство гражданами в соответствии с договорами о хранении. Однако, позже выяснилось, что она самостоятельно заключила с гражданами договоры займа на общую сумму 100 миллионов рублей, которые впоследствии похитила.

Отмечается, что деньги Авдюхина брала наличными. Таким образом, общая сумма похищенного — порядка 150 миллионов рублей.

В ведомстве заключили, что потерпевшими по делу признаны более 30 человек.