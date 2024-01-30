2024-01-30T14:08:49+03:00
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2024-01-30T14:08:49+03:00
2024
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Ущерб по делу об афере главы барнаульского "Жилфонда" вырос втрое
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Сумма, похищенная руководителем барнаульского "Жилфонда", задержанной в Аргентине, по уточненным данным, втрое больше: 150 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба главка... ПРАЙМ, 30.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БАРНАУЛ, 30 янв — ПРАЙМ. Сумма, похищенная руководителем барнаульского "Жилфонда", задержанной в Аргентине, по уточненным данным, втрое больше: 150 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю.
"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено местонахождение разыскиваемой — на территории Республики Аргентина. На основании данных, представленных следственными органами России, в январе 2024 года сотрудниками Интерпола Аргентины обвиняемая была задержана", — заметили в МВД.
Следователи из Алтайского края направили документы для экстрадиции Авдюхиной на родину. По данным ведомства, изначально было известно о хищении 50 миллионов рублей, которые были переданы в агентство гражданами в соответствии с договорами о хранении. Однако, позже выяснилось, что она самостоятельно заключила с гражданами договоры займа на общую сумму 100 миллионов рублей, которые впоследствии похитила.
Отмечается, что деньги Авдюхина брала наличными. Таким образом, общая сумма похищенного — порядка 150 миллионов рублей.
В ведомстве заключили, что потерпевшими по делу признаны более 30 человек.