МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России надеется на пересмотр условий льготных ипотечных программ в пользу адресных, целевых программ в 2024 году, заявил на пресс-конференции глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. ЦБ увидел "лукавство" в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки

"Надеемся, что в текущем году условия будут пересмотрены, и вся эта конфигурация льготных программ будет существенным образом переработана в пользу вот таких вот адресных, целевых программ", — сказал он.

Данилов добавил, что льготные программы должны быть доступны тем, кто в первую очередь нуждается. А, по его оценке, на сегодняшний момент нет никакого имущественного ценза, льготную ипотеку может получить любой человек, с любым уровнем дохода.

В начале ноября прошлого года директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщала, что регулятора беспокоит "дисбаланс" цен на рынке жилья. Так, по ее словам, на 1 октября средний уровень цен на первичном рынке был на 42 процента выше, чем на вторичном, причем до введения льготных ипотечных программ разница была всего десять процентных пунктов.

14 декабря аналитики "Мира квартир" сообщали, что новостройки в России с начала текущего года подорожали на 15 процентов — в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье — почти на 14 процентов, до 109 тысяч рублей за квадратный метр.