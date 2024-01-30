МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доля расчетов между Россией и странами БРИКС в национальных валютах в 2024 году, скорее всего, сохранится на уровне 85%, но есть и возможность незначительного увеличения, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Россия заняла пятое место в БРИКС по количеству миллионеров

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости во вторник заявила, что доля стран БРИКС в торговом балансе России за два года удвоилась и составила 40%, а расчеты с ними в нацвалютах выросли более чем в три раза — до 85%.

"Доля расчетов между Россией и странами БРИКС в национальных валютах и в рублях, скорее всего, сохранится на достигнутом уровне в 85% с возможностью незначительного увеличения", — сказал Марков, отвечая на вопрос о прогнозе на 2024 год.

Он добавил, что это связано с тем, что из-за политических и экономических потрясений последних двух лет все страны мира, включая страны БРИКС, перестроили свои логистические цепочки и схемы расчетов.

"Полного перехода на нацвалюты ожидать не стоит", — заключил эксперт, пояснив, что страны БРИКС торгуют не только между собой, но и с другими странами, а в этих расчетах используются иные валюты, которые также необходимо получать от взаимной торговли.