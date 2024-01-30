АЛЖИР, 30 янв — ПРАЙМ. США могут свернуть оказание помощи Украине, чтобы сконцентрироваться на сохранении своего присутствия на Ближнем Востоке, в особенности после атак на расположенные там американские военные базы, заявил РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Гардайи в Алжире Самир Хаким. Шмыгаль пообещал украинцам не менять тарифы на электроэнергию зимой

"США вполне могут прекратить оказание поддержки Украине из-за стремления Вашингтона сконцентрироваться на сохранении своего присутствия на Ближнем Востоке, в особенности после атак на расположенные там американские военные базы, а также в свете полной поддержки Израиля администрацией президента Джо Байдена", — сказал Хаким.

По его словам, США в значительной степени сконцентрируются на ближневосточном направлении, чтобы противостоять всем противникам политики Вашингтона и западных стран в регионе, включая Сирию, движение "Хезболлах" в Ливане, ХАМАС в Палестине и движение "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. "Это отразится на поддержке, которую США оказывают Киеву", — добавил эксперт.

При этом, отметил он, "значительная часть дипломатический, политической и силовой элит США выступает против курса и политики Байдена в ближневосточном регионе".

Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.