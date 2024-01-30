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2024
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Wildberries частично компенсировала потери остальным продавцам после пожара
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Wildberries выплатила частичную компенсацию второй половине продавцов, чьи товары пострадали после пожара на складе в Шушарах, сообщила пресс-служба компании. "Wildberries... ПРАЙМ, 30.01.2024
финансы, новости, россия, wildberries, компенсация, пожар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Wildberries выплатила частичную компенсацию второй половине продавцов, чьи товары пострадали после пожара на складе в Шушарах, сообщила пресс-служба компании.
"Wildberries выплатила частичную компенсацию второй половине продавцов, чьи товары пострадали в Шушарах. Компенсации уже зачислена селлерам на баланс сегодня – 30 января", —говорится в сообщении.
Уточняется, что сумма выплаты не окончательная, она основана на предварительных расчетах и "будет уточняться". Согласно планам компании, финальный размер компенсации для каждого продавца будет рассчитан до конца февраля.
"Продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить выплату. Расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildberries", — сообщает пресс-служба.
Первая половина продавцов, владевших товарами, которые были на складе Wildberries в Шушарах, уже получила компенсации, сообщал маркетплейс 15 января.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.