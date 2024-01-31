ЦБ: средний "срок жизни" дропперских карт составляет от двух до 15 дней
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Средний "срок жизни" дропперских карт — позволяющих вывести деньги, похищенные злоумышленниками, составляет от двух до 15 дней, сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.
"По нашим данным, средний "срок жизни" дропперских карт составляет от двух до 15 дней в зависимости от банка, который выявляет и блокирует их", — сказал Зубарев в интервью газете "Известия".
Он добавил, что в последнее время в дропперство стали активно втягивать подростков. Так, с разрешения родителей банковскую карту можно оформить с 14 лет, а мошенники распространяют в соцсетях рекламу: под видом банков, которым нужно выполнить "план по продажам", предлагают оформить любую карту и передать ее неким лицам за вознаграждение. Затем включается сетевой маркетинг: подросткам предлагают еще плату, если они приведут друга с картой. Таким способом дети массово втягиваются в дропперство. В некоторых случаях подросток физически не передает мошеннику "пластик", а предоставляет ему реквизиты карты и коды доступа к онлайн-банкингу.
По словам Зубарева, сейчас в базе Банка России содержатся сотни тысяч реквизитов карт. В прошлом году их было на порядок меньше — десятки тысяч.
Летом в силу вступит закон, согласно которому если банк переведет деньги на дропперский счет, который есть в информационной базе ЦБ, то будет обязан их вернуть. Кроме того, предусмотрен двухдневный период, во время которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет и уведомит клиента о приостановке операции. Соответственно, у человека появится возможность отказаться от перевода. Новый механизм заработает с 25 июля этого года.
https://1prime.ru/finance/20240131/842939979.html