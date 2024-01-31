МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Средний "срок жизни" дропперских карт — позволяющих вывести деньги, похищенные злоумышленниками, составляет от двух до 15 дней, сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. Депутат призвал наказывать некоторых мошенников в 100-кратном размере

"По нашим данным, средний "срок жизни" дропперских карт составляет от двух до 15 дней в зависимости от банка, который выявляет и блокирует их", — сказал Зубарев в интервью газете "Известия".

Он добавил, что в последнее время в дропперство стали активно втягивать подростков. Так, с разрешения родителей банковскую карту можно оформить с 14 лет, а мошенники распространяют в соцсетях рекламу: под видом банков, которым нужно выполнить "план по продажам", предлагают оформить любую карту и передать ее неким лицам за вознаграждение. Затем включается сетевой маркетинг: подросткам предлагают еще плату, если они приведут друга с картой. Таким способом дети массово втягиваются в дропперство. В некоторых случаях подросток физически не передает мошеннику "пластик", а предоставляет ему реквизиты карты и коды доступа к онлайн-банкингу.

По словам Зубарева, сейчас в базе Банка России содержатся сотни тысяч реквизитов карт. В прошлом году их было на порядок меньше — десятки тысяч.

Летом в силу вступит закон, согласно которому если банк переведет деньги на дропперский счет, который есть в информационной базе ЦБ, то будет обязан их вернуть. Кроме того, предусмотрен двухдневный период, во время которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет и уведомит клиента о приостановке операции. Соответственно, у человека появится возможность отказаться от перевода. Новый механизм заработает с 25 июля этого года.