Мишустин заявил, что интерес инвесторов к работе на Дальнем Востоке растет
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Интерес инвесторов к работе на Дальнем Востоке возрастает, важно создавать для них комфортные условия, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"В ходе рабочих поездок, посещая Дальний Восток, я встречаюсь с инвесторами, с людьми. Конечно, многие из них говорят о том, что интерес к инвестициям, к работе в макрорегионе возрастает", — заявил Мишустин в среду на встрече с гендиректором корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.
Глава правительства добавил, что "очень важно создавать комфортные условия для инвесторов, для людей, которые там проживают, строить современную инфраструктуру, создавать новые рабочие места".
Мишустин отметил, что сейчас в регионе уже действуют масштабные проекты в ключевых отраслях, в том числе в нефтедобыче, обрабатывающей промышленности. По его словам, активно развивается туризм, есть ряд интересных проектов в области сельского хозяйства.
"Объем вложенных средств сейчас в объекты, создаваемые с государственной поддержкой, составляет почти 4 триллиона рублей. Это достаточно серьезные уже средства. Около 900 предприятий запущено в эксплуатацию. Это те цифры, которые на сегодняшний день говорят о достаточно эффективной работе", — сказал Мишустин.
https://1prime.ru/finance/20240131/842942264.html