МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Интерес инвесторов к работе на Дальнем Востоке возрастает, важно создавать для них комфортные условия, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Медведев дал совет "грустным самураям" по поводу Курильских островов

"В ходе рабочих поездок, посещая Дальний Восток, я встречаюсь с инвесторами, с людьми. Конечно, многие из них говорят о том, что интерес к инвестициям, к работе в макрорегионе возрастает", — заявил Мишустин в среду на встрече с гендиректором корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.

Глава правительства добавил, что "очень важно создавать комфортные условия для инвесторов, для людей, которые там проживают, строить современную инфраструктуру, создавать новые рабочие места".

Мишустин отметил, что сейчас в регионе уже действуют масштабные проекты в ключевых отраслях, в том числе в нефтедобыче, обрабатывающей промышленности. По его словам, активно развивается туризм, есть ряд интересных проектов в области сельского хозяйства.

"Объем вложенных средств сейчас в объекты, создаваемые с государственной поддержкой, составляет почти 4 триллиона рублей. Это достаточно серьезные уже средства. Около 900 предприятий запущено в эксплуатацию. Это те цифры, которые на сегодняшний день говорят о достаточно эффективной работе", — сказал Мишустин.