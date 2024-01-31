МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Пользователи сервиса "нетмонет" всего за 2023 год оставили чаевые более 20 миллионов раз, в среднем чаевые составляли 358 рублей, говорится в сообщении компании. Исследование показало, как россияне предпочитают оставлять чаевые

"Всего за 2023 год пользователи оставили чаевые более 20 миллионов раз. В среднем чаевые составляли 358 рублей", — сообщили в компании.

В сервисе также рассказали, что клиенты благодарили сотрудников заведений в среднем в размере 10,1% от суммы счета. Самой большой суммой, оставленной за раз в 2023 году, стали чаевые в размере 119,3 тысячи рублей.

В компании отметили, что средняя сумма чаевых в Москве и Санкт-Петербурге отличается: 395 рублей против 302 рублей. При этом на Дальнем Востоке средние чаевые составили 359 рублей, 275 рублей — в Сибири и 272 рубля — на Урале.

Сервис "нетмонет" — цифровой сервис для бизнеса, в котором люди работают с людьми. К нему подключено более 20 тысяч клиентов, включая рестораны, кафе, бары и другие заведения сегмента HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес). Среди клиентов сервиса также есть салоны красоты, студии флористики, АЗС.