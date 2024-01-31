ПАРИЖ, 31 янв — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено объявил на фоне общенациональных фермерских протестов новые "конъюнктурные и структурные" меры поддержки французских виноградарей, общая сумма которых достигает 230 миллионов евро. СМИ: французские фермеры подожгли шины перед зданием властей на Корсике

"Конъюнктурные меры: 80 миллионов евро, которые позволят покрыть непредвиденные риски, с которыми столкнулись некоторые регионы", — сказал он в эфире радиостанции Sud Radio.

По его словам, сумма будет направлена, в частности, на покрытие расходов фермеров, чей виноград пострадал от заболевания милдью. "Мы возьмем на себя проценты по кредиту в течение 2024 года", — добавил он.

Кроме того, министр объявил "структурные" меры поддержки на 150 миллионов евро для помощи виноградарям.

"Когда перед нами стоит вопрос о снижении потребления вина внутри наших границ и за нашими границами в Европе и в мире, то вступает структурная мера на 150 миллионов евро", — продолжил он. По его словам, эта мера, которая может затронуть до 100 тысяч гектаров, будет направлена на стимулирование диверсификации хозяйства фермеров.

Он добавил, что в течение недели премьер-министр страны Габрэиль Атталь сделает другие объявления.