МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Почта России" по итогам 2023 года вышла на положительную EBITDA, а также сократила долг более чем на 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава компании Михаил Волков. "Почта России" не воюет с маркетплейсами, заявили в компании

В декабре Волков в интервью РИА Новости отмечал, что "Почта России" в 2023 году выйдет на операционную прибыль, а уже в 2024-м рассчитывает получить и чистую. За девять месяцев прошлого года чистый убыток компании по РСБУ составил 2,583 миллиарда рублей, уменьшившись в 7,66 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"2023 год мы закрываем точно лучше, чем ожидали, с точки зрения финансовых результатов. Мы выходим на прибыль по (показателю — ред.) EBITDA, более чем на 20 миллиардов рублей сокращаем долг компании", — заявил он.

Волков подчеркнул, что компании удалось улучшить свои финансовые показатели на фоне открытия ранее закрытых отделений и реализации программы "ремонта и модернизации". "Особый предмет нашей гордости из сделанного в 2023 году — мы повысили зарплату 115 тысячам сотрудников основного производства и будем стараться средства, которые зарабатываем, направлять на выравнивание уровня заработных плат в компании до среднерыночного в логистике", — добавил глава компании. Долги россиян по ипотеке впервые превысили 18 триллионов рублей

Комментируя же план по оптимизации работы "Почты", который, как ранее отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, компании поручено предоставить до конца марта этого года, Волков заявил: "Стратегия есть, обсуждаем ее с членами совета директоров". "Конечно, мы будем ее, скажем так, "публичить" только после того, как мы пройдем внутренние обсуждения. Я надеюсь, что до конца I квартала (представим — ред.)", — добавил он.

Впервые о финансовых проблемах "Почты России" заявила в сентябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что сейчас в бюджете компании продолжает расти "финансовая дыра" и, возможно, там идут и другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов. Позже, в октябре, замминистра финансов Ирина Окладникова сообщила, что Минфин РФ не планирует выделять "Почте России" дополнительные средства на финансирование отдельных направлений до того, как в отношении компании закончится аудит и проверка Федерального казначейства.

Позже замгендиректора компании Елена Степина предложила рассмотреть ее докапитализацию на 20-30 миллиардов рублей, в том числе для снижения долговых обязательств, а также возможность выдачи льготных кредитов из ФНБ на 20 миллиардов рублей. Однако, как отметил источник РИА Новости в финансово-экономических кругах, Минфин РФ не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты" за счет ФНБ.