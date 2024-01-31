"Почта России" в 2023 году сократила долг более чем на 20 миллиардов рублей
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Почта России" по итогам 2023 года вышла на положительную EBITDA, а также сократила долг более чем на 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава компании Михаил Волков.
В декабре Волков в интервью РИА Новости отмечал, что "Почта России" в 2023 году выйдет на операционную прибыль, а уже в 2024-м рассчитывает получить и чистую. За девять месяцев прошлого года чистый убыток компании по РСБУ составил 2,583 миллиарда рублей, уменьшившись в 7,66 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
"2023 год мы закрываем точно лучше, чем ожидали, с точки зрения финансовых результатов. Мы выходим на прибыль по (показателю — ред.) EBITDA, более чем на 20 миллиардов рублей сокращаем долг компании", — заявил он.
Волков подчеркнул, что компании удалось улучшить свои финансовые показатели на фоне открытия ранее закрытых отделений и реализации программы "ремонта и модернизации". "Особый предмет нашей гордости из сделанного в 2023 году — мы повысили зарплату 115 тысячам сотрудников основного производства и будем стараться средства, которые зарабатываем, направлять на выравнивание уровня заработных плат в компании до среднерыночного в логистике", — добавил глава компании.
Комментируя же план по оптимизации работы "Почты", который, как ранее отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, компании поручено предоставить до конца марта этого года, Волков заявил: "Стратегия есть, обсуждаем ее с членами совета директоров". "Конечно, мы будем ее, скажем так, "публичить" только после того, как мы пройдем внутренние обсуждения. Я надеюсь, что до конца I квартала (представим — ред.)", — добавил он.
Впервые о финансовых проблемах "Почты России" заявила в сентябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что сейчас в бюджете компании продолжает расти "финансовая дыра" и, возможно, там идут и другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов. Позже, в октябре, замминистра финансов Ирина Окладникова сообщила, что Минфин РФ не планирует выделять "Почте России" дополнительные средства на финансирование отдельных направлений до того, как в отношении компании закончится аудит и проверка Федерального казначейства.
Позже замгендиректора компании Елена Степина предложила рассмотреть ее докапитализацию на 20-30 миллиардов рублей, в том числе для снижения долговых обязательств, а также возможность выдачи льготных кредитов из ФНБ на 20 миллиардов рублей. Однако, как отметил источник РИА Новости в финансово-экономических кругах, Минфин РФ не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты" за счет ФНБ.
https://1prime.ru/finance/20240131/842948542.html