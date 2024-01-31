МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил "нарисовать" еще больше долларов в ответ на сообщения об изъятии его личных средств на Украине в пользу ВСУ. Соответствующее видеообращение Сальдо разместил в Telegram-канале. В бюджет Украины поступили арестованные средства Сальдо и Дерипаски

"Прочитал еще одну сногсшибательную новость из украинского сегмента интернета об изъятии якобы у меня 850 тысяч долларов с какого-то счета вместе с Олегом Дерипаской и зачислении этих средств на развитие ВСУ. Я тоже очень люблю барона Мюнхгаузена, как многие другие, и если таким образом будет финансироваться украинская армия, я нарисую туда еще в сотни раз больше так называемых долларов, пусть пользуются", — отметил губернатор.

Согласно заявлению главы фонда госимущества Украины Виталия Коваля, первые изъятые 850 тысяч долларов были направлены в бюджет страны. По его словам, это первый раз, когда санкционные деньги работают на пользу государства. В эту сумму входят личные сбережения Сальдо и финансы одной из фирм, которой владеет бизнесмен Олег Дерипаска, заключил Коваль.

Ранее 10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. Согласно документу, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без предоставления компенсации.