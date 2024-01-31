МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Доля граждан России, предпочитающих тратить свободные средства на дорогие товары вместо того, чтобы их откладывать, в январе выросла и составила 30,6%, говорится в обзоре Банка России. В ЦБ подсчитали, хватит ли денег иностранцев на обмен российских активов

"Доля опрошенных, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, возросла в январе до 30,6%", — говорится в материалах.

По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 3,5 процентного пункта, в годовом выражении – на 2,6 процентного пункта.

"Доля тех, кто предпочитает сберегать, по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилась и составила 51,6%", — указал ЦБ.

В месячном выражении эта доля снизилась на 0,2 процентного пункта, а за год – на 3,3 процентного пункта. По данным регулятора, чаще всего россияне предпочитают хранить деньги на счете в банке (42% респондентов) и реже – в наличной форме (28%).

Индекс потребительских настроений (ИПН) в январе возрос до 108,2 пункта (рост на 6,4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,8 пункта за год. Это выше типичной положительной сезонности для первого месяца года, пояснил ЦБ. При этом индекс потребительских настроений обновил свой исторический максимум мая 2014 года. Возросли как оценки текущего состояния, так и ожидания участников опроса, отметил регулятор.