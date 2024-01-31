МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за декабрь 2023 года снизилась на 86,3 миллиона рублей, или на 19,9%, и на 1 января 2024 года составила 347 миллионов рублей, сообщил Росстат. Совфед одобрил компенсации за невыплату зарплаты

"На 1 января 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 347 миллионов рублей и по сравнению с 1 декабря 2023 года снизилась (-86,3 млн рублей или —19,9%). Данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства)", — говорится в сообщении.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января 2024 года на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 166,2 миллиона рублей (47,9%), в 2022 году — 66,4 миллиона рублей (19,1%), в 2021 году и ранее — 114,4 миллиона рублей (33%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 января столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 41,2%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 13,8%, строительство — 12%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки — 9,1%.

На деятельность в области добычи полезных ископаемых пришлось 5,5%, в управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 5,1%, в образовании — 4,9%, в научных исследованиях и разработках — 4,5%, в транспорте — 2,3%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 1,6%.