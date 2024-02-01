МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Межрегиональная инспекция ФНС потребовала взыскать более 12,9 миллиарда рублей с ООО "ИКЕА Торг", одной из структур шведского мебельного ритейлера IKEA, прекратившего работу в России, следует из данных арбитражного суда Московской области. В России раскрыли масштабную мошенническую схему с ушедшей IKEA

"Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1, требующей взыскать более 12,9 миллиарда рублей с ООО "ИКЕА Торг", — сказано в материалах.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 30 января, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела не указаны.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. После начала спецоперации на Украине приостановила деятельность в России, позднее заявила о планах продать активы в стране.