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ФНС потребовала взыскать с IKEA почти 13 миллиардов рублей
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Межрегиональная инспекция ФНС потребовала взыскать более 12,9 миллиарда рублей с ООО "ИКЕА Торг", одной из структур шведского мебельного ритейлера IKEA, прекратившего работу в... ПРАЙМ, 01.02.2024
финансы, налоги, экономика, новости, россия, ikea, фнс россии
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Межрегиональная инспекция ФНС потребовала взыскать более 12,9 миллиарда рублей с ООО "ИКЕА Торг", одной из структур шведского мебельного ритейлера IKEA, прекратившего работу в России, следует из данных арбитражного суда Московской области.
"Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1, требующей взыскать более 12,9 миллиарда рублей с ООО "ИКЕА Торг", — сказано в материалах.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 30 января, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела не указаны.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. После начала спецоперации на Украине приостановила деятельность в России, позднее заявила о планах продать активы в стране.