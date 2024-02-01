БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Лидеры стран-членов Европейского союза согласовали выделение Украине пятидесяти миллиардов евро макрофинансовой помощи, написал в соцсети X глава Евросовета Шарль Мишель. Генсек НАТО назвал Украину "хорошей сделкой" для США

"Все двадцать семь лидеров согласовали дополнительные пятьдесят миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС", — сказано в публикации. Отмечается, что выделенная сумма обеспечит Киеву устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование. Как добавляется в сообщении, Евросоюз сохранил лидерство и ответственность в поддержке Украины.

Ранее против выделения Киеву помощи выступала Венгрия. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что Будапешт намерен договариваться с Брюсселем, искать компромиссы с учетом собственных интересов. В сумму, на которую в декабре наложил вето Виктор Орбан, входили кредиты на тридцать три миллиарда евро и гранты на семнадцать миллиардов евро на период до 2027 года.

В конце января издание Financial Times (FT) сообщало, что евробюрократы начнут раз в год проводить обзор выделяемой Украине помощи в рамках четырехлетнего плана. Это было одним из условий Будапешта.

Всего с начала военной спецоперации на Украине страны ЕС согласовали экономическую помощь Киеву на восемьдесят два миллиарда евро, следует из данных на сайте Еврокомиссии. Более тридцати миллиардов — в виде финансовой и гуманитарной помощи, чуть меньше — в качестве военной поддержки, семнадцать миллиардов — на помощь беженцам.