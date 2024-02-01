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2024
https://1prime.ru/finance/20240201/842957841.html
Шмыгаль приветствовал решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поприветствовал решение Евросоюза о выделении Киеву 50 миллиардов евро до 2027 года, назвав его вкладом в "победу". Об этом он написал в... ПРАЙМ, 01.02.2024
финансы, новости, ес, украина, финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поприветствовал решение Евросоюза о выделении Киеву 50 миллиардов евро до 2027 года, назвав его вкладом в "победу". Об этом он написал в социальной сети Х.
"Приветствуем одобрение Европейским Советом решения о создании нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы… Благодарю (главу Евросовета — ред.) Шарля Мишеля, лидеров государств-членов ЕС за непоколебимую поддержку. Каждый ваш голос — это весомый вклад в нашу общую победу", — написал Шмыгаль.
Ранее стало известно, что лидеры ЕС в рамках внеочередного заседания согласовали пакет финансирования для Украины в размере 50 миллиардов долларов с условием ежегодного обсуждения, а также вероятного пересмотра ее размера через два года.
Ранее против выделения Киеву помощи выступала Венгрия. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что Будапешт намерен договариваться с Брюсселем, искать компромиссы с учетом собственных интересов.