МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поприветствовал решение Евросоюза о выделении Киеву 50 миллиардов евро до 2027 года, назвав его вкладом в "победу". Об этом он написал в социальной сети Х. Евросоюз утвердил выделение Киеву 50 миллиардов евро

"Приветствуем одобрение Европейским Советом решения о создании нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы… Благодарю (главу Евросовета — ред.) Шарля Мишеля, лидеров государств-членов ЕС за непоколебимую поддержку. Каждый ваш голос — это весомый вклад в нашу общую победу", — написал Шмыгаль.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС в рамках внеочередного заседания согласовали пакет финансирования для Украины в размере 50 миллиардов долларов с условием ежегодного обсуждения, а также вероятного пересмотра ее размера через два года.

Ранее против выделения Киеву помощи выступала Венгрия. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что Будапешт намерен договариваться с Брюсселем, искать компромиссы с учетом собственных интересов.