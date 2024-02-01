МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средства Евросоюза для Венгрии останутся замороженными, несмотря на согласование выделения Украине 50 миллиардов евро многолетней макрофинансовой помощи, пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Здание парламента в Будапеште, Венгрия

Венгрия не будет возражать против фонда военной помощи Украине, пишут СМИ

Издание Guardian также отметило, что лидеры стран-членов ЕС договорились каждый год обсуждать финансирование Украине и при необходимость пересмотреть ее объем через два года.

Ранее стало известно о направлении Киеву пакета финансирования в размере 50 миллиардов евро. Тем не менее, Будапешт не получит свои средства, так как он пока что не выполнил свои обязательства. 

В середине сентября 2022 года Европейская комиссия предложила запустить механизм специальных условий в отношении Венгрии, чтобы защитить бюджет ЕС от "нарушений верховенства закона в Венгрии". Этот механизм предусматривает замораживание около 7,5 миллиардов евро финансирования Евросоюза для Венгрии.

Всего с начала военной спецоперации на Украине страны ЕС согласовали экономическую помощь Киеву на восемьдесят два миллиарда евро, следует из данных на сайте Еврокомиссии. Более тридцати миллиардов — в виде финансовой и гуманитарной помощи, чуть меньше — в качестве военной поддержки, семнадцать миллиардов — на помощь беженцам.