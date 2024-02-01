МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средства Евросоюза для Венгрии останутся замороженными, несмотря на согласование выделения Украине 50 миллиардов евро многолетней макрофинансовой помощи, пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Венгрия не будет возражать против фонда военной помощи Украине, пишут СМИ

Издание Guardian также отметило, что лидеры стран-членов ЕС договорились каждый год обсуждать финансирование Украине и при необходимость пересмотреть ее объем через два года.

Ранее стало известно о направлении Киеву пакета финансирования в размере 50 миллиардов евро. Тем не менее, Будапешт не получит свои средства, так как он пока что не выполнил свои обязательства.

В середине сентября 2022 года Европейская комиссия предложила запустить механизм специальных условий в отношении Венгрии, чтобы защитить бюджет ЕС от "нарушений верховенства закона в Венгрии". Этот механизм предусматривает замораживание около 7,5 миллиардов евро финансирования Евросоюза для Венгрии.

Всего с начала военной спецоперации на Украине страны ЕС согласовали экономическую помощь Киеву на восемьдесят два миллиарда евро, следует из данных на сайте Еврокомиссии. Более тридцати миллиардов — в виде финансовой и гуманитарной помощи, чуть меньше — в качестве военной поддержки, семнадцать миллиардов — на помощь беженцам.