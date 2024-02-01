МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине является всего лишь искусственным продлением жизни государства-банкрота, которому даже такой суммы не хватит. Таким мнением поделился главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в беседе с РИА Новости. Guardian: Орбан остался ни с чем после одобрения помощи Украине

"Любая финансовая помощь Украине — это не более чем продолжение агонии, как ни крути. Прежде всего, как государство Украина давным-давно является банкротом, в то время как всех нужно кормить: военных, Зеленского, чиновников, обслуживать инфраструктуру. Без зарплаты никто воевать не будет", — сказал Дрозденко.

Он также отметил, что Киев не способен пополнять собственный бюджет, так как большая часть трудоспособного населения находится на фронте. По этой причине, даже суммы в 50 миллиардов евро "для поддержания штанов" будет мало, поэтому стоить искать другие механизмы. В том числе, стоит прибегнуть к девальвации гривны, что, вероятно, поможет Киеву продержаться.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС в рамках внеочередного заседания согласовали пакет финансирования для Украины в размере 50 миллиардов долларов с условием ежегодного обсуждения, а также вероятного пересмотра ее размера через два года.

Против выделения Киеву помощи выступала Венгрия. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что Будапешт намерен договариваться с Брюсселем, искать компромиссы с учетом собственных интересов.