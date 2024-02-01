КИШИНЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил сразу в двух чтениях соглашение о получении гранта от Японии в размере 1,9 миллиона евро, чтобы молдавские фермеры могли приобрести удобрение по сниженным ценам, заявил спикер парламента Игорь Гросу. Молдавия хочет получить от ЕС 300 миллионов евро

Грантовое соглашение между правительствами двух стран было подписано в декабре прошлого года в Кишиневе.

"Проект ратификации проекта "Обеспечение фермеров удобрениями" одобрен голосами 58 депутатов", — заявил Гросу на заседании.

Документ предусматривает, что 1,9 миллиона евро будут использованы для поддержки мелких и средних фермерских хозяйств в контексте роста цен на семена, удобрения и пестициды. Власти рассчитывают, что финансовая поддержка позволит снизить нагрузку на молдавских фермеров. За реализацию проекта отвечает Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства. Его сотрудники проследят, чтобы фермеры из всех районов страны получили доступы к удобрениям по сниженной цене, освобожденным от импортного НДС, с возможностью оплаты в рассрочку и без залога.

Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии просят руководство страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.