Парламент Молдавии одобрил грант от Японии на 1,9 млн евро для помощи фермерам
КИШИНЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил сразу в двух чтениях соглашение о получении гранта от Японии в размере 1,9 миллиона евро, чтобы молдавские фермеры могли приобрести удобрение по сниженным ценам, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Грантовое соглашение между правительствами двух стран было подписано в декабре прошлого года в Кишиневе.
"Проект ратификации проекта "Обеспечение фермеров удобрениями" одобрен голосами 58 депутатов", — заявил Гросу на заседании.
Документ предусматривает, что 1,9 миллиона евро будут использованы для поддержки мелких и средних фермерских хозяйств в контексте роста цен на семена, удобрения и пестициды. Власти рассчитывают, что финансовая поддержка позволит снизить нагрузку на молдавских фермеров. За реализацию проекта отвечает Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства. Его сотрудники проследят, чтобы фермеры из всех районов страны получили доступы к удобрениям по сниженной цене, освобожденным от импортного НДС, с возможностью оплаты в рассрочку и без залога.
Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии просят руководство страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.
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