БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Лидеры стран-членов Европейского союза поприветствовали договоренность о передаче Украине заблокированных российских активов, достигнутую постоянными представителями государств, говорится в итоговом документе встречи в верхах. В Бельгии оценили доходы от замороженных российских активов в 2023 году

29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС.

"Евросовет приветствует соглашение, достигнутое по Решению Совета и Положению Совета (документы, утверждаемые на заседаниях постпредов стран ЕС — ред.), касающимся чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для поддержки Украины", — сказано в тексте документа.

Добавляется, что лидеры ЕС также согласовали механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.

Кроме того, главы государств-участников Евросоюза поручили утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира до конца марта 2024 года.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.