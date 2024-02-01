ПАРИЖ, 1 фев — ПРАЙМ. Согласованные для Украины 50 миллиардов евро макроэкономической помощи лишат Францию 8 миллиардов, которые бы пригодились протестующим фермерам, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Во Франции начнут массовую проверку производителей из-за акций фермеров

"Еще 50 миллиардов для Украины (17 в виде грантов плюс 33 в виде кредитов… которые никогда не будут возвращены). Понимают ли французы, что им придется заплатить из них 8 миллиардов, поскольку мы обеспечиваем 16% расходов ЕС? Восемь миллиардов, о которых мечтали бы наши фермеры", — написал он в соцсети X.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в четверг, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.