БУДАПЕШТ, 2 фев — ПРАЙМ. Выделенные из бюджета Евросоюза 50 миллиардов евро для Украины будут направлены на поддержу экономики, а не на закупку оружия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Орбан получил гарантии, что средства Венгрии не направят Украине

Ранее стало известно, что лидеры ЕС в рамках внеочередного заседания согласовали пакет финансирования для Украины в размере 50 миллиардов евро с условием ежегодного обсуждения, а также вероятного пересмотра ее размера через два года. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".

"Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдет на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула… Если американцы и мы, европейцы, не будем посылать оружие, можно "закрывать лавочку", это означает, что нет пенсий, нет выплат, нет больниц, ничего нет", — отметил венгерский лидер.

Ранее Будапешт выступал против выделения финансирования Киеву. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что Будапешт намерен договариваться с Брюсселем, искать компромиссы с учетом собственных интересов. В сумму, на которую в декабре наложил вето Виктор Орбан, входили кредиты на тридцать три миллиарда евро и гранты на семнадцать миллиардов евро на период до 2027 года.