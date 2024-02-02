БУДАПЕШТ, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал успешными результаты саммита Евросоюза, поскольку деньги Венгрии не отправят Украине. Об этом венгерский лидер заявил в эфире радио Kossuth. Euractiv: Венгрия вызывает "все больший дискомфорт" у стран ЕС

"Была угроза, что если мы не сможем договориться, то о деньгах, необходимых для функционирования украинского государства, договорятся в кругу 26, заберут причитающиеся нам деньги и отправят их на Украину. Мне надо было вести переговоры, чтобы любым способом этому помешать. Поэтому для меня вчерашние переговоры — это успех", — сказал венгерский лидер.

Орбан также добавил, что Будапешт получил все необходимые гарантии, поэтому он ожидает выполнения соглашения.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС в рамках внеочередного заседания согласовали пакет финансирования для Украины в размере 50 миллиардов евро с условием ежегодного обсуждения, а также вероятного пересмотра ее размера через два года. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".

Будапешт выступал против выделения финансирования Киеву. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что Будапешт намерен договариваться с Брюсселем, искать компромиссы с учетом собственных интересов. В сумму, на которую в декабре наложил вето Виктор Орбан, входили кредиты на тридцать три миллиарда евро и гранты на семнадцать миллиардов евро на период до 2027 года.