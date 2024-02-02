МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Украине недостаточно 50 миллиардов евро, выделенных из бюджета Евросоюза, для достижения Киевом "своих целей" в конфликте с Россией, сообщает газета Pais. FT: Украина не получит прибыль с замороженных в Европе российских активов

"Одних этих денег (50 миллиардов евро — ред.) будет недостаточно для достижения Украиной своих целей",- отмечает газета со ссылкой на заявления лидеров страны. В публикации также сказано, что пакет европейской финансовой помощи поступил Киеву в критический момент. У Украины "нет шансов" бороться с Россией без поддержки Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС в рамках внеочередного заседания согласовали пакет финансирования для Украины в размере 50 миллиардов евро с условием ежегодного обсуждения, а также вероятного пересмотра ее размера через два года. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России сообщали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.