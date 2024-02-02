ВС не стал запрещать расчеты с кредиторами "Открытие Холдинга" деньгами от АСВ
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Верховный суд России отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое просило запретить конкурсному управляющему "Открытие Холдинга" Марии Булатовой производить расчеты с кредиторами за счет полученных от АСВ более 402 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.
Такую сумму суды трех инстанций ранее взыскали с АСВ в порядке применения последствий недействительности сделки по перечислению в январе 2020 года денежных средств в пользу АСВ в качестве оплаты по простому векселю. Суды взыскали перечисленную сумму с АСВ в конкурсную массу "Открытие Холдинга" и восстановили задолженность последнего в этом размере перед госкорпорацией.
АСВ подало в ВС РФ кассационную жалобу на судебные акты трех инстанций и одновременно попросило принять обеспечительные меры в виде запрета Булатовой распределять полученные от него денежные средства между кредиторами до рассмотрения кассации. Агентство сослалось на затруднительность возможного поворота исполнения.
Судья ВС РФ Ирина Букина в обеспечении отказала, но отметила, что Булатова и так не должна спешить с распределением полученной от АСВ суммы. "Конкурсный управляющий должником, действуя добросовестно и разумно, зная о наличии длящегося спора между ГК АСВ и должником по поводу вопроса о признании сделки недействительной… обязан зарезервировать денежные средства в размере, достаточном для удовлетворения требований заявителя в случае поворота исполнения обжалуемых судебных актов", — говорится в определении судьи ВС РФ.
Как установила Булатова, и с ней согласились суды, оплата по векселю произошла в период, когда у "Открытие Холдинга" имелись неисполненные обязательства перед кредиторами, были уже опубликованы сообщения ряда кредиторов о намерении требовать банкротства должника, и менее чем за полгода до принятия судом заявления о банкротстве "Открытие Холдинга".
Как отметил арбитражный суд Москвы, "ответчик, являясь профессиональным участником рынка, не мог не понимать, что в результате совершения оспариваемой сделки ему будет оказано предпочтение перед другими кредиторами". Обстоятельства выдачи векселя в материалах суда не сообщаются. В июле 2022 года, когда суд признал "Открытие Холдинг" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр и признанных за реестром требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/finance/20240202/842967851.html