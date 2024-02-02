МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Верховный суд России отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое просило запретить конкурсному управляющему "Открытие Холдинга" Марии Булатовой производить расчеты с кредиторами за счет полученных от АСВ более 402 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда. Банк "Траст" намерен погасить налоговый долг за "Открытие Холдинг"

Такую сумму суды трех инстанций ранее взыскали с АСВ в порядке применения последствий недействительности сделки по перечислению в январе 2020 года денежных средств в пользу АСВ в качестве оплаты по простому векселю. Суды взыскали перечисленную сумму с АСВ в конкурсную массу "Открытие Холдинга" и восстановили задолженность последнего в этом размере перед госкорпорацией.

АСВ подало в ВС РФ кассационную жалобу на судебные акты трех инстанций и одновременно попросило принять обеспечительные меры в виде запрета Булатовой распределять полученные от него денежные средства между кредиторами до рассмотрения кассации. Агентство сослалось на затруднительность возможного поворота исполнения.

Судья ВС РФ Ирина Букина в обеспечении отказала, но отметила, что Булатова и так не должна спешить с распределением полученной от АСВ суммы. "Конкурсный управляющий должником, действуя добросовестно и разумно, зная о наличии длящегося спора между ГК АСВ и должником по поводу вопроса о признании сделки недействительной… обязан зарезервировать денежные средства в размере, достаточном для удовлетворения требований заявителя в случае поворота исполнения обжалуемых судебных актов", — говорится в определении судьи ВС РФ.

Как установила Булатова, и с ней согласились суды, оплата по векселю произошла в период, когда у "Открытие Холдинга" имелись неисполненные обязательства перед кредиторами, были уже опубликованы сообщения ряда кредиторов о намерении требовать банкротства должника, и менее чем за полгода до принятия судом заявления о банкротстве "Открытие Холдинга".

Как отметил арбитражный суд Москвы, "ответчик, являясь профессиональным участником рынка, не мог не понимать, что в результате совершения оспариваемой сделки ему будет оказано предпочтение перед другими кредиторами". Обстоятельства выдачи векселя в материалах суда не сообщаются. В июле 2022 года, когда суд признал "Открытие Холдинг" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр и признанных за реестром требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей.