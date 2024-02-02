АНКАРА, 2 фев — ПРАЙМ. Экспорт Турции в январе достиг 20 миллиардов 28 миллионов долларов, это рекордный показатель в истории страны, сообщил министр торговли Омер Болат. Турция продолжает выстраивать кооперацию с Россией, заявил Песков

"Объем турецкого экспорта в январе текущего года увеличился на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 20 млрд 28 млн долларов. Мы побили самый высокий январский рекорд экспорта в истории Турции", — приводит слова Болата агентство Anadolu.

По его словам, доля Турции в общем объеме мирового экспорта увеличилась до 1,06 процента. Наблюдается снижение импорта и дефицита внешнеторгового баланса, а также увеличение соотношения экспорта к импорту, указал он.

Глава Минторга напомнил, что экспорт Турции достиг рекордного максимума в 2023 году – 255,8 миллиардов долларов, вопреки потерям, имевшим место во время февральских землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше в 2023 году. При этом министр отметил, что объем турецкого эскорта за последние 12 месяцев достиг 256,5 млрд долларов.

Объем турецкого импорта в январе текущего года снизился на 22 процента — до 26 млрд 201 млн долларов, добавил министр.

Дефицит внешнеторгового баланса Турции в январе текущего года, по словам Болата сократился на 57 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 6,2 млрд долларов. Коэффициент покрытия импорта экспортом в январе текущего года увеличился на 18,9 пункта по сравнению с прошлым годом — до 76,4 процента, заключил министр.