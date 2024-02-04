МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Вследствие подорожания стройматериалов в новых регионах, правительство увеличит выплаты на ремонт на этих территориях, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин высказался о развитии отрасли ЖКХ за счет повышения тарифов

"Сейчас мы очень серьезно мониторим ситуацию на новых территориях, потому что мы обратили внимание, мы же даем большие средства на восстановление жилья, на ремонт квартир. Мы видим, что уже стоимость материалов подросла, люди не укладываются в эту стоимость. Поэтому мы будем, во-первых, сумму выплат повышать", — отметил Хуснуллин журналистам на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Хуснуллин подчеркнул, что стоимость стройматериалов находится под контролем. "Если видим, что цена превышает (обоснованную — ред.) то воздействуем на эту ситуацию", — заключил он.

Ранее Хуснуллин заявлял, что программа льготной ипотеки в новых территориях можно будет распространить на вторичный рынок, но пока это преждевременно из-за риска еще большего роста цен на жилье.

На сегодняшний день данная программа под два процента распространяется только на первичный рынок жилья на упомянутых территориях..