МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Страны G7 и ЕС разрабатывают стратегию использования российских замороженных активов в качестве залога, чтобы восстановить Украину, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Euroclear готовится к последствиям из-за желания ЕС использовать активы РФ

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники указывала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.

Как отмечает Bloomberg, по этому плану союзники Украины могли бы продать "долг", чтобы внести свой вклад в восстановление страны, используя замороженные активы в качестве залога.

"Сторонники этого решения полагают, что любое урегулирование конфликта в соответствии с международным правом приведет к тому, что Россия будет обязана оплатить ущерб <…> Украине. В случае отказа России могут быть предъявлены претензии по замороженным активам", — сообщили агентству анонимные источники.

Благодаря этому плану, можно будет выпускать облигации с нулевым купоном (по ним не выплачиваются регулярные проценты, но они продаются с большой скидкой от номинальной стоимости), обеспеченные залогом. Планируется "иерархия залогового обеспечения" (ликвидные активы, которые заемщик предоставляет кредитору в качестве гарантии возврата займа), где будут использоваться активы, принадлежащие Euroclear и кредитным организациями.

Издание уточнило, что никакого политического решения еще не было принято.

Ранее постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение ЕК хранить доходы от российских активов на специальных счетах.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.