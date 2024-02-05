МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Компромиссный законопроект Сената США по Украине может содержать подвох и является попыткой оставить тяжелое "наследство" для следующего президента. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Politico: Украина получит от США новую мощную бомбу

Ранее Сенат США обнародовал законопроект, в котором объединяется помощь Украине, Израилю, а также финансы на охрану границ. Согласно документу, предполагается направить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Президент США Джо Байден одобрил законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.

"Такое впечатление, что администрация Байдена сама себя закапывает. Демократы, видимо, не собираются или уже отчаялись пройти праймериз и подобным образом пытаются оставить тяжелое "наследство" тем, кто займет Белый дом уже в январе следующего года", — отметил Мартынов.

По словам эксперта, формулировка "компромисс" вызывает сомнения, так как встает закономерный вопрос, в чем именно заключается компромисс. Мартынов предположил, что демократы, представляя этот законопроект, только подливают "керосин" в костер политического конфликта вокруг Украины и незаконной иммиграции.

Эксперт заключил, что с вероятностью 99,9 процента законопроект будет отклонен.