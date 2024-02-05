МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Если в Евросоюзе будет принято решение выпустить долговые обязательства для финансирования Украины с использованием российских активов в качестве погашения долга, то это будет незаконно и вызовет долгие судебные последствия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Euroclear готовится к последствиям из-за желания ЕС использовать активы РФ

Ранее издание Fianancial Times обнародовало информацию о намерении западных стран выпустить облигации с использованием российских активов, чтобы помочь финансировать Украину.

"Мы пока не знаем насколько эта публикация соответствует действительности, действительно ли есть такие планы. Конечно, важно дождаться каких-то официальных заявлений, официальной информации на этот счет. Мы знаем, что сейчас даже самые серьезные издания, к сожалению, допускают сознательно или несознательно много ошибок. Поэтому дождемся", — отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, российская сторона будет оспаривать подобные решения и защищать свои незаконно арестованные активы. Пресс-секретарь подчеркнул, что посягательство на чужую собственность подрывает основы мировой экономической системы.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.