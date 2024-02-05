МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Объем ФНБ за январь 2024 года сократился на 43 миллиарда рублей, до 11,922 триллиона рублей, а в долларах вырос на 119 миллионов долларов — до 133,526 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Минфина России. В России сдали 675 объектов ЖКХ за счет ФНБ

"По состоянию на 1 февраля 2024 года объем ФНБ составил 11 922 371,2 миллиона рублей или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год (…), что эквивалентно 133 526,1 миллиона долларов", – сообщает Минфин. Объем ликвидных активов Фонда (средства на счетах ЦБ) составил эквивалент 4,907 триллиона рублей или 54,958 миллиарда долларов, что составляет 2,7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.

В частности, на 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227,517 миллиарда китайских юаней; 358,961 килограмма золота в обезличенной форме и 294,8 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 658,589 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" вложено 445,812 миллиарда рублей, еще 60 миллиардов рублей вложено в облигации VK, и 296,014 миллиарда рублей — в облигации ООО "НЛК-Финанс". Также 175,389 миллиарда рублей было вложено в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис", 99,453 миллиарда — в облигации ГТЛК, 4,05 миллиарда — в облигации ООО "Инфраструктурные инвестиции-4", 120 миллиардов рублей — в ППК "Фонд развития территорий", 17,952 миллиарда рублей – в облигации госкорпорации "Ростех". В облигации иных российских эмитентов было вложено 11 миллиардов рублей и 1,875 миллиона долларов.

На субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,4 миллиарда рублей. Еще 3,113 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 92,1 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Дом.РФ", 722,141 миллиарда рублей — в привилегированные акции РЖД, 58,3 миллиарда рублей — в обыкновенные акции ГТЛК, 143,693 миллиарда и 214 миллиардов рублей соответственно — в обыкновенные и привилегированные акции банка ВТБ. Еще 89,954 миллиарда рублей вложено в привилегированные акции банка ГПБ, 25 миллиардов рублей – в привилегированные акции РСХБ.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 31 января 2024 года составила 14 миллионов долларов, что эквивалентно 1,25 миллиарда рублей.