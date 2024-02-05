БРЮССЕЛЬ, 5 фев — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза (ЕС) 8 февраля официально согласуют решение об использовании доходов от российских суверенных активов, замороженных в ЕС, для поддержки восстановления Украины, говорится в повестке заседания. Постпреды ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по российским активам

Решение будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза и вступит в силу после окончательного утверждения министрами сообщества. Процесс утверждения решения включает письменную процедуру и не требует предварительного обсуждения.

Ранее 29 января постоянные представители Европейского союза договорились о решении Еврокомиссии по доходам от замороженных российских активах.

В 2023 году Бельгия создала фонд в размере 1,7 миллиарда евро, а также выделила 611 миллионов евро помощи Украине из средств, полученных от замороженных российских активов. Однако Европейский центральный банк и бельгийский депозитарий Euroclear выразили опасения относительно использования этих средств для финансирования Украины из-за возможных репутационных рисков и нарушения правил международного права.

Российские официальные лица также осудили заморозку активов и санкции, принимаемые Евросоюзом против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.