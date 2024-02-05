КИШИНЕВ, 5 фев — ПРАЙМ. Новое руководство Национального банка Молдавии (НБМ) расторгло трудовые договоры с сотрудниками, подозреваемыми к причастности выводу 1 миллиарда долларов из финансово-банковской системы республики 10 лет назад, заявила кишиневским СМИ руководитель НБМ Анка Драгу. Крымчанка отдала мошеннице миллионы рублей "за очистку кармы"

Парламент Молдавии 21 декабря отправил в отставку главу Нацбанка Октавиана Армашу, объяснив это тем, что он не обеспечил эффективность сотрудничества со следственными органами при расследовании истории с миллиардом долларов. На его место была назначена экс-председатель сената Румынии Драгу.

"Мы начали процедуры по оздоровлению нашей финансовой системы. Со всеми подозреваемыми в причастности к краже миллиарда расторгнуты трудовые договоры… Жаль, что прежнее руководство не приняло этих мер раньше. Понимаю, что принцип репутации имеет большое значение. Но закон устроен так, что не ждешь окончательного решения суда, а с того момента, как человек оказывается обвиненным, тем более по такому громкому делу, его необходимо изолировать, хотя бы приостановлением действия трудового договора", — приводит слова Драгу онлайн-издание Realitatea Moldova.

В 2014 году три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, — вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки.

В апреле 2023 года президент Молдавии Майя Санду сообщила, что судьи апелляционной палаты приговорили бизнесмена Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и заявил, что не намерен ему подчиняться. По словам политика, уголовное дело против него было сфабриковано, оно носит политический характер. Шор обвинил центральные власти Молдавии в том, что они покрывают ряд чиновников, причастных к краже миллиарда и находящихся сейчас в руководстве страны.