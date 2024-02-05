2024-02-05T19:49:06+03:00
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https://1prime.ru/finance/20240205/842989745.html
Украине предрекли исчезновение без финансирования США
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Отказ конгрессменов поддержать законопроект сената о помощи Киеву, а также возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведет к уничтожению Украины. Об этом заявил лидер демократов... ПРАЙМ, 05.02.2024
финансы, новости, сша, украина, финансирование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 5 фев — ПРАЙМ. Отказ конгрессменов поддержать законопроект сената о помощи Киеву, а также возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведет к уничтожению Украины. Об этом заявил лидер демократов в США Чак Шумер.
Ранее американский сенат предложил увязать вместе помощь Киеву, Тель-Авиву, а также охрану границ США. Согласно законопроекту, из 118,28 миллиарда долларов на внутренние проблемы пойдет всего 20,2 миллиарда.
"Слишком многие республиканцы, включая спикера (палаты представителей Майка — ред.) Джонсона до смерти боятся Дональда Трампа, который говорит, — давайте подождем, пока я не стану президентом, на что потребуется не меньше года. Украина может исчезнуть", — сказал Шумер в эфире телеканала MSNBC.
По словам сенатора, Трамп желает хаоса, а США находятся в поворотной точке истории. Шумер подчеркнул, что ситуация на американо-мексиканской границе ухудшится к началу выборов.