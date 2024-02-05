ВАШИНГТОН, 5 фев — ПРАЙМ. Отказ конгрессменов поддержать законопроект сената о помощи Киеву, а также возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведет к уничтожению Украины. Об этом заявил лидер демократов в США Чак Шумер. Конгрессмены США раскритиковали Байдена за его слова о кризисе в Техасе

Ранее американский сенат предложил увязать вместе помощь Киеву, Тель-Авиву, а также охрану границ США. Согласно законопроекту, из 118,28 миллиарда долларов на внутренние проблемы пойдет всего 20,2 миллиарда.

"Слишком многие республиканцы, включая спикера (палаты представителей Майка — ред.) Джонсона до смерти боятся Дональда Трампа, который говорит, — давайте подождем, пока я не стану президентом, на что потребуется не меньше года. Украина может исчезнуть", — сказал Шумер в эфире телеканала MSNBC.

По словам сенатора, Трамп желает хаоса, а США находятся в поворотной точке истории. Шумер подчеркнул, что ситуация на американо-мексиканской границе ухудшится к началу выборов.