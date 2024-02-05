ВАШИНГТОН, 5 фев — ПРАЙМ. Руководство Республиканской партии в палате представителей США высказалось против законопроекта о помощи Украине, который представил сенат, сказано в совместном заявлении. Байден опять сквернословит. Теперь он обругал Нетаньяху, пишет СМИ

Согласно документу, финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

Председатель палаты Майк Джонсон, лидер республиканского большинства Стив Скализ, координатор республиканцев Том Эммер и председатель партии Элиз Стефаник в заявлении отметили, что законопроект провален в каждой области. Кроме того, по мнению политиков, документ усилит незаконную миграцию.

"Он мертв по прибытию в палату. Мы призываем сенат отклонить его", подчеркнули они, добавив, что независимость Америки находится на кону, а обсуждение подобных проектов — "пустая трата времени".

Юг США столкнулся с миграционным кризисом. Рекордное количество нелегальных пересечений границы было зафиксировано в США в последние месяцы, что вызвало волну негодования в американском обществе.

Ранее СМИ сообщали, что верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что будет бороться с нелегальной миграцией самостоятельно в рамках самозащиты, пока федеральные власти не могут обеспечить безопасность на границах.

Кроме того, с целью остановить поток нелегальных мигрантов, власти штата намерены выстраивать заграждения самостоятельно. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.