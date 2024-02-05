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2024
https://1prime.ru/finance/20240205/842990497.html
Правительство расширило перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ
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Правительство РФ внесло комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге в перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ, следует из распоряжения кабмина. Как указано... ПРАЙМ, 05.02.2024
финансы, новости, усть-луга, правительство рф, фнб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге в перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ, следует из распоряжения кабмина.
Как указано в документе, перечень инфраструктурных проектов, реализуемых за счет средств ФНБ, дополнен пунктом 25 следующего содержания: "комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге".
Из ФНБ на этот проект будет направлено не более 900 миллиардов рублей. Общая стоимость инвестпроекта составляет 4,915 триллиона рублей.