МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге в перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ, следует из распоряжения кабмина. Правительство Казахстана ушло в отставку

Как указано в документе, перечень инфраструктурных проектов, реализуемых за счет средств ФНБ, дополнен пунктом 25 следующего содержания: "комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге".

Из ФНБ на этот проект будет направлено не более 900 миллиардов рублей. Общая стоимость инвестпроекта составляет 4,915 триллиона рублей.