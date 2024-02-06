ВАШИНГТОН, 6 авг — ПРАЙМ. Юридический комитет палаты представителей опубликовал доклад, в котором обвинил правительство США в финансировании разработки средств интернет-цензуры на основе искусственного интеллекта. Медведев иронично прокомментировал "встречу" Байдена с покойным Миттераном

Конгрессмены утверждают, что разработчики таких решений получили в общей сложности 39 миллионов долларов от правительственного Национального научного фонда в рамках грантовой программы "обеспечение доверия и подтверждение подлинности в коммуникационных системах".

"В качестве дистрибьютора многомиллионых грантов Национальный научный фонд является ключевым игроком "промышленного комплекса цензуры". В последние годы за ширмой противодействия так называемой дезинформации Национальный научный фонд финансирует ИИ-инструменты и другие новые технологии, которые могут быть использованы для цензурирования онлайн-речи и использования ее в пропагандистских целях", — сказано в "промежуточном" докладе.

Фонд, по данным парламентского расследования, проспонсировал 12 частных разработчиков, в том числе по 5,75 миллиона долларов были выплачены компании Meedan с продуктом Co-Insights, а также Университету Висконсин-Мэдисон с программой CourseCorrect. Массачусетский технологический институт и Университет Мичигана получили по 750 тысяч долларов на разработку WiseDex и Search Lit соответственно, сказано в документе.

"Финансируемые Национальным научным фондом проекты помогают создать режим цензуры, который может существенно осложнить реализацию фундаментальных прав, гарантированных первой поправкой (к конституции о свободе слова), для миллионов американцев. Потенциально это может происходить мгновенно и в основном не заметно для жертв", — написали конгрессмены.