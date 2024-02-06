МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Украинские военные вынуждены "принимать сложные решения" из-за отсутствия нового пакета помощи от Вашингтона, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Украина хочет потратить миллиард долларов на тоннель под Днепром

"Не вдаваясь глубоко в подробности об их действиях, мы знаем наверняка, что некоторые командиры на поле боя вынуждены принимать трудные решения о том, сколько боеприпасов они могут использовать в этот день, а сколько они должны придержать. Они принимают решения о маневрах, исходя из своей способности продолжать поддержку своих военных в полевых условиях дальше, им трудно", — сказал он.

Кирби подчеркнул, что любая поддержка критически необходима для Украины. Он обещал продолжить работу над отправкой помощи, но отказался прогнозировали, что будет при приостановке финансирования Киева.

Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.