КИШИНЕВ, 6 фев — ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии (НБМ), снизит базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежной политики — с 4,75 процентов до 4,25 процента годовых, сообщила во вторник журналистам в Кишиневе глава учреждения Анка Драгу. Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 5,25% годовых

Глава НБМ приняла во вторник участие в заседании пресс-клуба, на котором ответила на вопросы молдавских экономических обозревателей.

"Мы внимательно следим за инфляционным процессом, прогнозируем различные риски и неопределенности. Три месяца подряд инфляция сохранялась на уровне 5 процентов. В связи с этим Исполнительный комитет снизил процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт на 0,5 пункта — с 6,75 процента до 6,25 процента и с 2,75 процента до 2,25 процента годовых. А базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежной политики, снизится с 4,75 до 4,25 процента", — сказала Драгу.

Она подчеркнула, что дальнейшие решения Исполнительного совета НБМ будут направлены на поддержание инфляции в пределах 1,5 пункта от целевого показателя в 5 процентов. Драгу отметила, что в декабре прошлого года годовая инфляция в Молдавии снизилась до 4,2 процента, что на 4,4 пункт ниже, по сравнению с сентябрем.

Глава НБМ добавила, что прогнозируемые тенденции инфляции в основном остаются в силе. "Согласно прогнозу, среднегодовая инфляция составит около 4,7 процента в этом году и 4,5 процента в следующем", — заявила Драгу.

Она отметила, что НБМ продолжит следить за внутренней и внешней макроэкономической ситуацией, "чтобы в нужный момент принять необходимые меры для обеспечения и поддержания стабильности экономики".

Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

Согласно публикациям зарубежных и отечественных СМИ, Молдавия оказалась на одном из предпоследних мест в Европе по размеру минимальной зарплаты, которая в пересчете на евро составляет 222 евро.