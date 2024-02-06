ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. "Реальных шансов" провести законопроект о дополнительном финансировании Украины через конгресс США нет, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел. В ЕС отказались направлять российские активы Украине, сообщает Reuters

Документ, представленный сенатом, предполагает выделение более 118 миллиардов долларов на помощь Израилю, Украине и на охрану границ, причем 60,06 миллиарда пойдет Киеву.

"Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реального шанса здесь провести этот закон", — сказал Макконнел.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс "немедленно" одобрить законопроект и предоставить документ ему на подпись.