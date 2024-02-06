2024-02-06T23:05:49+03:00
2024-02-06T23:05:49+03:00
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2024
https://1prime.ru/finance/20240206/843001405.html
Закон о финансировании Украины не примут, считают республиканцы в сенате
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"Реальных шансов" провести законопроект о дополнительном финансировании Украины через конгресс США нет, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел. Документ,... ПРАЙМ, 06.02.2024
финансы, новости, республиканская партия, сша, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. "Реальных шансов" провести законопроект о дополнительном финансировании Украины через конгресс США нет, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел.
Документ, представленный сенатом, предполагает выделение более 118 миллиардов долларов на помощь Израилю, Украине и на охрану границ, причем 60,06 миллиарда пойдет Киеву.
"Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реального шанса здесь провести этот закон", — сказал Макконнел.
Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс "немедленно" одобрить законопроект и предоставить документ ему на подпись.